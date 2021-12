“Hay que estar unidos y sumar fuerzas en un equipo”: Óscar Iván Zuluaga

El precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se refirió al llamado que hizo el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, a que se permita el ingreso del Centro Democrático a la Coalición Equipo por Colombia. Zuluaga aseguró que es necesario “sumar fuerzas” para solucionar los problemas que tiene el país.



“Como candidato presidencial del Centro Democrático, después de haber ganado ampliamente la encuesta a la que todos los precandidatos nos sometimos, aprecio las palabras del doctor Omar Yepes, que entiende que hay que estar unidos y sumar fuerzas en un equipo donde hay experiencia de gestión de exitosa. Sólo unidos Colombia podrá salir adelante y vencer los graves problemas que nos aquejan como inseguridad, desempleo y poner dinero en el bolsillo de los colombianos. Yo seguiré recorriendo el país, escuchando a la población en un proyecto nacional que no claudicará para que juntos construyamos esa Colombia que todos queremos y nos merecemos”, indicó Zuluaga.

El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, había manifestado que el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe “son garantía de democracia”.



“Pensamos que el CD debe hacer parte de la consulta del grupo llamado Equipo Colombia, antes Coalición de la Experiencia. El expresidente Uribe y sus seguidores también son garantía de democracia, seguridad, libertades, e impulso al desarrollo sobre la base de la propiedad privada”, indicó Yepes en redes sociales.



La Coalición Equipo Colombia está conformada por Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil, Alejandro Chat y Dilian Francisca Toro, quien aun no decide si será o no precandidata.



Cabe señalar que la Coalición Equipo por Colombia no se ha pronunciando frente al llamado que hizo el presidente del Partido Conservador.