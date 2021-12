Dominic Thiem será baja del Abierto de Australia y reaparecerá en Argentina

El austríaco Dominic Thiem, que lleva más de seis meses sin competir a causa de una lesión en la muñeca derecha, ha confirmado este martes que tampoco estará en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, ya que prevé reincorporarse a las canchas recién enero, en Córdoba (Argentina).

"Comenzaré la sesión en Sudamérica, en el Abierto de Córdoba a finales de enero, y por lo tanto no jugaré este año en el Abierto de Australia en Melbourne", escribió el tenista de 28 años en un mensaje publicado en las redes sociales.

"Me siento bien de nuevo, mi muñeca está en óptimas condiciones y estoy entrenando normalmente con muy buena intensidad", aseguró.

Pese a la mejora, y con el objetivo de "tener un buen regreso al tenis de competición", ha decidido, junto a su equipo, tomarse todavía un poco más de tiempo para una buena preparación.

"Ahora me quedaré en Austria unos días más y luego me entrenaré al aire libre y me prepararé para mi primer torneo de la temporada", indicó el jugador que ocupa el puesto decimoquinto del ránking de la ATP, al que ha bajado desde tercero, debido a su inactividad en los últimos meses.

En línea con esa decisión que calificó de "correcta", Thiem ha adaptado su calendario de torneos: tras Córdoba en 31 de enero, competirá en Buenos Aires el 7 de febrero, en Río de Janeiro (14 de febrero) y, por primera vez, en Santiago de Chile (21 de febrero).

Con ese programa pondrá fin al descanso de más de seis meses que tuvo que tomarse tras sufrir una lesión en la muñeca en el torneo de hierba de Mallorca el 22 de junio, su último torneo.

Tras cancelar el regreso que había previsto inicialmente en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, porque no se sentía preparado para competir al más alto nivel, también se saltó la Copa ATP y Sídney.

La cancelación del viaje a Australia tendrá previsiblemente un nuevo impacto, y muy considerable, en la posición del ganador del Abierto de Estados Unidos del 2020, que este curso tuvo su mejor registro en las semifinales del Masters 1000 de Madrid, donde perdió con Alexander Zverev.

Y es que se espera que pierda los 1.200 puntos de la final del Abierto de Australia 2020 y otros 65 de la Copa ATP, con lo que caería al puesto 50, y ello sin contar con la probabilidad de que otros jugadores lo desplacen aún más al subir en el ránking.

No obstante, en su mensaje de hoy Thiem se muestra optimista.

"Melbourne es una ciudad que me encanta y en la que tengo grandes recuerdos y partidos memorables. Echaré de menos a los aficionados australianos, pero volveré para 2023", prometió.