Fue pura calentura: así fue el encuentro entre Aida Merlano y Lina Tejeiro

Este año se llevó a cabo en Cartagena el InstaFest, que premia lo mejor del contenido en redes sociales y a los protagonistas de estas publicaciones en Colombia.

Al evento asistieron las "celebridades criollas" como lo son Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, Epa Colombia, Aida Merlano y la actriz Lina Tejeiro.

Le puede interesar:

Merlano, en medio de la premiación quiso decirles a sus fan, delante de Lina Tejeiro, qué era lo que pensaba realmente de la actriz colombiana:

“Voy a denunciar públicamente algo, la gente cree que yo te acoso a ti (Lina) y tú me ves, me agarras la nalga y me roba picos, sí señor”, dijo Aida Merlano.. A lo que, entre risas y con cara de sorprendida, la actriz dijo: Sí, pero eso no se puede decir en público”.