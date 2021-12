Mariah Carey: seis hombres le ayudaron con la cola de su vestido de 28 kg

Mariah Carey es conocida por ser la reina de la Navidad y por sus extravagantes atuendos. Sin embargo, el último que usó, de casi 28 kilogramos, supera todo hasta la fecha.

La intérprete de All I Want for Christmas Is You deslumbró a los espectadores del especial de Apple TV + con un elegante vestido dorado de abalorios con un escote cuello en V, una apertura que llegaba hasta los muslos y una cola digna de un vestido de boda.

El escenario y el vestido eran deslumbrantes, pero para la propia cantante la velada no fue precisamente cómoda. Y es que, de acuerdo a lo que confesó posteriormente en una entrevista, el elegante traje pesaba nada más y nada menos que casi 28 kilogramos.

Además, para el especial Mariah's Christmas: The Magic Continues, Carey necesitó de la ayuda de seis hombres para que pudieran cargar la cola de su Dolce & Gabbana.

Desafío para cantar

Además de lo pesado que era, el vestido ajustado hizo que cantar fuera un desafío.

"Cuando algo está muy apretado en el área media, es difícil porque tienes que recuperar el aliento y cantar. "Pero estoy acostumbrado a eso", señaló.

El estilista incluso se mostró sorprendido de que Carey pudiera usar el vestido de 28 kilos durante el tiempo que duró la producción del especial.

Para más noticias de Sputnik de clic AQUÍ