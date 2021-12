Hamilton vs Verstappen: Así están las posibilidades de lograr el campeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que busca su primera corona, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que opta a un inédito octavo título, llegan empatados a puntos a la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, que decidirá este domingo el Mundial de Fórmula Uno más emocionante de los últimos años.

No basta, sin embargo, que uno acabe por delante del otro en Yas Marina. El ídolo de los Países Bajos es líder porque cuenta una victoria más (9) que el astro británico; pero hay otro factor a tener en cuenta: el punto añadido que otorga la vuelta rápida. Por lo que Verstappen, que será campeón si ninguno puntúa, también podría serlo quedando por detrás de Hamilton: si es décimo, con el giro rápido, y el inglés no pasa del noveno; opción -en teoría- poco probable, pero no imposible.

Éstas son las posibilidades de ganar el Mundial de cada uno de ellos.

HAMILTON SERÁ CAMPEÓN SI

1) gana la carrera.

2) queda por delante de Verstappen y acaba entre el segundo y el octavo puesto

3) acaba noveno y Verstappen es décimo SIN la vuelta rápida.

4) acaba décimo y Verstappen queda detrás suya.

VERSTAPPEN SERÁ CAMPEÓN SI

1) acaba la carrera por delante de Hamilton.

2) ambos se retiran o acaban fuera de los puntos.

3) si acaba décimo con la vuelta rápida y Hamilton no mejora un noveno puesto en Yas Marina.