Con escote, Jessica Cediel muestra su enorme pecho por proceso hormonal

Recientemente, la hermosa presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel habló que se sometió a un proceso hormonal con el fin de congelar sus óvulos para en el futuro poder tener hijos.

Como resultado, o efecto secundario, Cediel afirmó que sus mamas han crecido por este proceso hormonal y lo ha dejado evidenciado en varias fotos, como esta.

Junto a la fotografía, la hermosa mujer escribió: "Don’t be average, be savage", es decir en español, "No seas promedio, sé salvaje".

La publicación en Instagram, además de decenas de comentarios halagadores hacia Jessica Cediel, obtuvo cerca de 230.000 likes.