'No miren arriba', la gran apuesta de Netflix para esta Navidad

Netflix decidió apostar para esta Navidad por una película que promete ser un éxito en la plataforma. 'No Miren Arriba' es la nueva obra de Adam McKay, quien en esta oportunidad se lanzó por una mezcla entre la comedia y el drama.

La película es liderada por los tres ganadores del premio Óscar, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Además, el cast cuenta con celebridades como Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Rob Morgan, Mark Rylance, Kid Cudi y Matthew Perry.

La premisa de la película es la de un asteroide que está en ruta para colisionar con la Tierra y nadie hace caso. Aunque parece un libreto bastante cliché, la cercanía que tiene con la sátira y la comedia ácida impregnadas por el director, Adam McKay, promete darle un punto de giro más que interesante a la producción.

Kate, es una estudiante de posgrado y Randall, su profesor, son dos astrónomos mediocres que se dan cuenta de que el fin del mundo está cerca si el meteorito llega a impactar el planeta. ¿El problema? Tras una gira mediática, no logran hacer que los presentadores del noticiero más visto del país, las celebridades ni mucho menos la presidenta de los Estados Unidos, les presten atención y para evitar la tragedia.

Uno de los llamativos que tiene la película es la escena improvisada que duró casi 16 minutos y tardó dos días en rodarse. El director Adam Mckay, quien es conocido por darles libertad a los actores en sus producciones, contó detalles de esta curiosa escena.

"Filmamos esa escena durante dos días y el primer corte duró 16 minutos y nunca me cansaría de verlo. El problema era que no se puede hacer que una película comience con una escena de 16 minutos de duración en la que básicamente no sucede nada. Hank Corwin es uno de los grandes montadores del cine y lo convirtió en una pieza de baile de Fred Astaire. Le mostré el primer montaje al equipo, esos 16 minutos de los mejores actores de la industria, editados por uno de los grandes montadores, y todos sintieron que podrían haberlo visto durante otros cinco minutos, pero tuvimos que reducirlo para el montaje final".

Aunque esta película se estrenará de manera limitada el próximo 10 de diciembre en algunas salas de cine de Estados Unidos, el público general tendrá que esperar hasta el 24 de diciembre para poder disfrutar de esta producción en la reconocida plataforma.