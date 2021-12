Champions League: las mejores apuestas de este martes 7 de diciembre

Este martes 7 de diciembre se jugarán los primeros partidos de la última fecha de la fase de grupos en la Champions League, por lo que serán juegos fundamentales para lo que será el torneo.

Los dos partidos más llamativos son Real Madrid vs. Inter de Milán, Milan vs. Liverpool y Porto vs. Atlético de Madrid, encuentros decisivos en este compromiso internacional.

Las casas de apuestas, por su parte, ya tienen todo listo para las mejores cuotas de estos partidos de Europa.

Mejores cuotas de apuestas:

París (1.32) vs. Brujas (10): El conjunto parisino no viene jugando bien, pero es el gran favorito. El empate paga 5.75.

Leipzig (3.5) vs. Manchester City (2): Los ingleses son favoritos, pero los alemanes son fuertes de local. El empate paga 4.20. Una doble oportunidad para alguno de los dos equipos no es mala idea...

Milan (2.12) vs. Liverpool (3.35): Los italianos son favoritos, mientras que el empate paga 3.8. Liverpool ya está clasificado.

Porto (2.7) vs. Atlético de Madrid (2.7): Este es uno de los juegos más complicados, pues los portugueses son favoritos. El empate paga 3.40.

Real Madrid (2.14) vs. Inter (3.5): Los españoles son favoritos, aunque ya clasificados. El empate paga 3.55.