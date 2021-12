Así reaccionó Jhonny Rivera luego de que le estrellaran su nueva camioneta

Recientemente el cantante Jhonny Rivera adquirió una nueva camioneta BMW y se mostró emocionado con su nuevo juguete. No obstante, la felicidad le duró poco al artista, ya que según dio a conocer, una moto en medio de un trancón, le rayó su costosa camioneta.

"Ahorita un loco en una moto metiéndose por medio de los carros ahí me le pegó también ahí sentí el golpe y el tipo ni paró, se fue por el medio de los carros, él sabe que yo no lo podía alcanzar porque estaba parado en un semáforo hay que mirar a ver qué pasó, ¿miramos o qué? sí, miremos. Qué dolor ome, prácticamente es la segunda sacadita", dijo mediante un en vivo que realizó.

Sin embargo, aunque Rivera creía que se trataba de un fuerte golpe, él mismo constató minutos después que se trataba de algo menor: "falsa alarma".

"No fue nada, vea como que le dio con el mango de la moto y eso es fino vea (su carro), no le hizo fue nada. Qué pena tanta lora que di y no fue nada a la final”, sentenció.

El precio de la camioneta adquirida por Jhonny Rivera podría estar cercano a los 400 millones de pesos y, aunque solo fue un rayón lo que recibió, tendrá que mandarla a reparar tan solo después de lo que fue la "segunda sacadita".