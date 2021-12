Con mini bikini, Ana Lucia Domínguez celebró sus 38 años

La actriz colombiana Ana Lucia Domínguez celebró sus 38 años de edad con varias fotos candentes en sus redes sociales.

La mujer posteó en su Instagram varias fotos en lo que más se destaca es su curvilínea figura en un traje de baño pequeño de color negro.

Junto a la fotografía la mujer escribió:

"Feliz cumple para mi! Me emociona escribir este mensaje porque me sale del corazón, son 38 años en éste mundo aprendiendo, equivocándome, levantándome de caídas pasajeras, viajando, amando, sintiendo, trabajando en algo que amo, hoy no sólo cumplo 38 sino 30 años de carrera🎭 cuándo tenía 8 años comencé a hacer comerciales en TV y luego personajes en series juveniles, Dios me ha regalado mas de 28 producciones entre cine, teatro y TV. He tenido también la bendición e vivir en Argentina, Australia, EEUU, Mexico, Venezuela, España y me siento una viajera incansable porque a parte de la actuación mi pasión es viajar y conocer diferentes lugares y culturas, algo que me gusta de mi es que nunca he dejado de sorprenderme de las pequeñas cosas que pasan en el día y de darle gracias a Dios por la vida que me ha dado".

Por esta fotografía la mujer no solo obtuvo decenas de buenos comentarios, sino más de 160.000 likes en Instagram.