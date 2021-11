Ernesto Macías anunció que no aspirará al Congreso en 2022

El senador del Centro Democratico Ernesto Macías anunció que no aspirará al Congreso en las elecciones del próximo año. Aseguró que su decisión es “irreversible” y que así se lo expresó al expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Manifestó que en una reunión le explicó al expresidente Uribe las razones por las que no aspirará al legislativo en la próxima contienda electoral.



“En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, indicó Macías

La decisión de Macías se conoce en momentos en que la colectividad se encuentra definiendo las listas a Senado de la República y la discusión sobre si la debe encabezar Miguel Uribe o María Fernanda Cabal.