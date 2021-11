VIDEO: Greeicy Rendón usó prenda íntima de Mike Bahía y lo mostró

Greeicy Rendón sorprendió a sus fans al contar una incidencia que le ocurrió al quererse poner falda, junto a su pareja, Mike Bahía.

La artista contó que no tenía calzones para ese tipo de ropa, por lo que no sabía cómo usarla. Sin embargo, su gran amor 'la salvó'.

"Hoy me quería poner una falda, pero entonces no había traído calzones para ese tipo de producto, para ese tipo de prendas, entonces Mike me prestó sus calzoncillos, sus boxer que me quedaron apenas", contó.

Segundos después, se subió un poco la falda y dejó ver la ropa íntima que llevaba de Mike Bahía, que era de color naranja.