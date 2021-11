¿Qué pasará con la candidatura de Fajardo tras fallo de la Contraloría?

En las últimas horas la Contraloría dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por fallas relacionadas con la construcción de Hidroituango, que involucra a 26 funcionarios y contratistas de este proyecto. Una de las personas es Sergio Fajardo.



Esa decisión, plantea preguntas sobre el impacto que podría tener sobre la candidatura de Fajardo en las elecciones del próximo año.



Al ser consultado por Caracol Radio, el exregistrador y abogado experto en temas electorales, Alfonso Portela, aseguró que la decisión no afecta la candidatura, pero sí podría impedir su posesión en caso de que llegue a ganar las elecciones.



“La norma tiene previsto que un responsable fiscal no puede ejercer cargo públicos, en ese escenario tendríamos que podría ser candidato más no podría posesionarse si llegase a ganar la Presidencia, pero pues esto no tiene ningún sentido”.

Portela aseguró que Fajardo podría acudir a la acción de tutela, presentar una acción de nulidad ante el Consejo de Estado o acudir a organismos internacionales.



“Los caminos que creería yo tiene el candidato Fajardo, una vez notificado del fallo de segunda instancia de la Contraloría, sería acudir a una acción de tutela para que se le proteja el derecho a la participación política, en la medida de que las elecciones presidenciales y las inscripciones de la candidatura se van a surtir en los próximos días. La segunda es una acción de nulidad, teniendo en cuenta que se trata de un fallo de carácter administrativo, acción que se puede impetrar ante el el Consejo de Estado con una solicitud de suspensión de la decisión de la Contraloría”, agregó.



Cabe señalar que el código único disciplinario, la ley 734 de 2002, en el artículo 38 señala que “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.