Jueza de Bogotá denunció presiones por el caso de corrupción Unimetro

Caracol Radio conoció que una jueza de Bogotá denunció en plena audiencia que la intentaron presionar por el caso de corrupción de la Unimetro, de Barranquilla. Caso que está relacionado con el condenado y confeso exsenador Eduardo Pulgar y su amigo, el ex cónsul Luis Fernando Acosta Osío.

En medio de la audiencia de solicitud de preclusión que pidió la Fiscalía en favor de Juan José Acosta Osío, y Alberto Acosta Pérez, actual rector y alto consejero de la Unimetro, de Barranquilla, la jueza dejó constancia de presiones indebidas que recibió por parte varios juzgados de Barranquilla que conocieron de ese caso de presunta corrupción.

“Dejo constancia también que va a quedar en la carpeta que el juzgado sexto penal del circuito de Barranquilla envió varios correos con destino a este juzgado dando unas explicaciones sobre el recibo de materiales de la Fiscalía y eso yo, ya lo había mencionado en una de las audiencias, peor quiero que quede claro para el juzgado 47 penal que recibe la carpeta que, van esos correos que se recibieron del juzgado sexto Penal del circuito”. Explicó la jueza.

Los investigados de la Unimetro, los primos Acosta, son los mismos beneficiados por las gestiones ilegales que hizo el hoy condenado exsenador Eduardo Pulgar.

La jueza denunció que recibió llamadas extrañas a al número de celular personal.

“(…) de quien dijo ser secretario del juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla y empezó a hablar de una decisión que ellos tomaron en un proceso de la Universidad metropolitana de Barranquilla. A ese caballero no le permití que continuará hablando, le expresé que cualquier solicitud que fuera a hacer al juzgado tendría que hacerla a través del correo electrónico institucional del juzgado y no a mi teléfono personal (…) No le puedo decir qué era lo que pretendía la persona, pero ningún juzgado que ha actuado, y cuando se entregan los proceso no se anda interviniendo en el juzgado que tiene a cargo el proceso. Cuando se entrega el proceso, hasta ahí llegó su actuación”.

En este proceso la Procuraduría y las víctimas se opusieron a la solicitud de preclusión

Se conoció que el fiscal 90 delgado ante el Tribunal de Bogotá, quien lleva una parte de este caso de la Unimetro, fue denunciado por presuntas actuaciones irregulares.