Pareja de hermanos hacen video en OF para pagar deudas de sus padres

La mayoría de hermanos son bastante unidos por naturaleza, pero Sean,de 29 años, y su hermana menor Daysi, 24 años, llevaron el asunto a una parte más íntima todo para sacar de un 'mundo' de deudas a sus padres.

Sean convenció a a Daysi a que empezarán a grabarse en escenas ' ardientes' con el fin de subirlas a OnlyFans y obtener dinero por este contenido.

Le puede interesar:

"Cuando decidí comenzar OnlyFans, el éxito que tuve fue absolutamente asombroso y abrumador, me sentí muy afortunado, pero al mismo tiempo puede parecer que mucha gente no lo entiende", afirmó Sean al New York Times en una entrevista en la que habló de la millonada que ganan mensualmente.

Hasta el momento, Sean y Daysi han logrado obtener ganancias por más de 2 millones de dólares, que les ha permitido, además de pagar las deudas de sus padres, obtener un lujoso apartamento en en Londres, Reino Unido.

A pesar del controvertido empleo que tienen estos dos hermanos, sus padres -quienes ya saben en qué laboran- se sienten orgullosos de sus hijos y de la ayuda que han recibido de ellos.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FOTOS DE ESTA PAREJA DE HERMANOS: