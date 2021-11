"No queremos una reparación a medias": víctimas del conflicto armado

Ante el Presidente, el Secretario General de la ONU y las entidades del Sistema Integrado para la Paz, hablaron las víctimas del conflicto armado en el país.

Diana Martínez, hija de padre secuestrado hace casi 20 años en el Huila, pidió Gobierno mayor diligencia y voluntad para la búsqueda de personas desaparecidas, "las diligencias no se deben quedar en autos y correspondencias de una dependencia a otra. Es insuficiente y no lo que esperábamos se diera con la implementación de los acuerdos. Para la burocracia y la ineficiencia ya tenemos bastante".

Por su parte, Débora Barrios, indígena de familiares asesinados en la masacre de Bahía Portete, hizo un fuerte llamado para que se incluyan a todos los pueblos indígenas en la implementación del Acuerdo de Paz, "la paz no solo es la firma del acuerdo, sino también necesitamos que se vea en realidades, en carreteras de todas las comunidades y diferentes territorios. Que no solo sea una reparación a medias, sino una reparación integral".

Finalmente, el hijo de José Antequera, líder político asesinado, resaltó la importancia de la conservación de la memoria para la construcción de paz en el futuro, "necesitamos comprender que la memoria no es un campo de batalla, un lugar que hay que colonizar para contar en el futuro y ganar la guerra. Hacia el futuro todos debemos tener conciencia del dolor y del sufrimiento de las víctimas en el país. El instrumento más importante para conservar la memoria cuando no haya Comisión de la Verdad, ni JEP, es el Museo Nacional de la Memoria".

En sus intervenciones, las víctimas también destacaron la cooperación internacional para alcanzar la paz y la reconciliación e hicieron un llamado para que se sigan adelantando esfuerzos con miras hacia un acompañamiento efectivo a las víctimas del conflicto armado.