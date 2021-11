Lucía estaba en Instagram y se encontró con unas malteadas que ayudan a bajar de peso rápidamente. Encontró varios testimonios favorables y se decidió a comprarlas. Ya Lucía lleva varios días tomando estas malteadas, pero no ha tenido ningún cambio, situación que la frustra bastante, ¿cómo es posible que a tantas personas les funcione y a ella no le haya dado ningún resultado? Al hablar con su nutricionista, entiende que cada persona es distinta, con metabolismos, genética y respuestas diferentes a cada proceso. Por esta razón no se deben seguir dietas sin la recomendación de un especialista.

