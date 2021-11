Por mucho tiempo, Camila Serna se relacionó con la comida desde un lugar de ansiedad y restricciones para manipular la forma de su cuerpo. Lo que se resume en haber vivido con una mentalidad de dieta.

Nuestra biología no se diseñó para cooperar con nosotros en iniciativas para perder peso. La teoría del Set Point (Punto establecido) nos ayuda a conocer que nuestro peso tiene un sentido y una herencia, que no es solo un tema de hábitos y que hay ciertas cosas que no son modificables. Indagar teorías como esta nos ayuda a legitimar que todos tenemos un cuerpo diferente.

La cultura nos hostiga para perseguir ciertos mensajes y conductas que aplicamos en nuestra vida. Si la cultura desde muy pequeños nos dice cuál es el cuerpo correcto, perseguiremos eso hasta alcanzarlo y encajar en esos moldes solo nos violenta y nos hace mucho daño.

La conversación profundiza en la aceptación corporal, también, navegamos en la mente y en las emociones, en nuestra relación con nosotros mismos y en la capacidad de conectar con nuestra espiritualidad.

En este espacio no hacemos apología a la "obesidad"; procuramos generar consciencia sobre la manera como se rechaza el cuerpo gordo, con tremendas repercusiones en la salud mental y física de personas que encarnan cuerpos percibidos como gordos. Pero la gordofobia nos compete a todos. Los estigmas culturales y la discriminación corporal son temas que debemos desenvolver y seguiremos indagando en la próxima temporada con la ayuda de maravillosas mujeres.

¡Nos seguiremos escuchando!

