Adele reveló la verdadera razón por la que perdió 45 kilos /

La cantante británica Adele sorprendió a sus fanáticos con una impresionante transformación física: adelgazó más de 45 kilos en apenas dos años. En una reveladora entrevista con Oprah Winfrey confesó qué trastorno mental la había llevado al gimnasio, Tras su dramático divorcio con Simon Konecki en 2019, Adele comenzó a sufrir "terribles ataques de ansiedad".

"Me paralizaron por completo y me confundieron mucho, pues ya no tenía ningún control sobre mi cuerpo", confiesa Adele.

Por suerte, un día entendió que el ejercicio físico mejora en gran medida su estado de ánimo: se dio cuenta de que no sentía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio, junto a su entrenador, por lo que comenzó a hacer ejercicio todos los días.

Adele comentó que su ejercicio favorito es levantar pesas. También es una gran aficionada al boxeo. "Tengo un gancho izquierdo que podría matarte", expresa, entre risas.

En octubre, Adele contó que su rutina de ejercicios se divide en tres: pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche.

"Es más, ahora como más que antaes, pues hago bastante ejercicio", declaró.