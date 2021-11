Chilavert y la demanda que le iba a interponer a la Federación Colombiana

José Luis Chilavert ha sido uno de los arqueros más polémicos de Sudamérica. Alguna vez vivió un duelo muy especial con Óscar Córdoba y la Federación Colombiana de Fútbol

Óscar Córdoba vivía uno de sus mejores momentos en el año 2000 con Boca Juniors. En Argentina surgió un rumor que decía que el colombiano había llamado "gordo" a Chilavert. El paraguayo era el que había dicho alguna vez que no le gustaba el estilo de Córdoba porque se mostraba inseguro.

En medio de todo esto, el 7 de octubre del 2000 Colombia recibía a Paraguay en El Campín por la novena fecha de la Eliminatoria a Corea y Japón. La Federación Colombiana de Fútbol imprimió en la boletería la foto de Chilavert y el arquero aseguró que iba a demandar por usar su imagen.

Se vendió como "El duelo Chilavert vs Córdoba, los mejores porteros en Argentina". El paraguayo sufrió los insultos del público desde que salió a calentar. A falta de 1 minuto para el final, le marcó de tiro libre a Córdoba el 0–2 y algunos insultos en la tribuna se cambiaron por aplausos.

A los pocos días se volvieron a ver los arqueros en un Boca Junios vs Vélez Sarsfield y dijo Córdoba: "Los que me conocen saben que nunca me meto con mis colegas y que jamás le dije 'gordo' a Chilavert".

El guardameta paraguayo dejó su huella en El Campín con un golazo y lo de la demanda nunca se hizo realidad. Chilavert una vez más se salió con la suya.