Red Departamental de DD.HH de Putumayo registra un triple homicidio

La Red Departamental de Derechos Humanos de Putumayo denunció que durante este puente festivo ocurrió un triple asesinato cometido por hombres armados, quienes irrumpieron en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Por el momento, no se sabe quién es el autor de los hechos. Las hipótesis apuntan a que se trataría de algunos de los grupos al margen de la ley que delinquen en la zona. “Concretamente no se sabe qué actor; como todo mundo sabe en este territorio hay presencia de dos actores armados, no podríamos decir cuál actor fue, porque ni la comunidad podría determinarlo”, manifestó Yuri Quintero, miembro de la Red.

Quintero también pidió al Gobierno, “garantías de vida, garantía de estabilidad en los territorios, atención inmediata ante estos hechos”.

Según las autoridades, la zona en donde ocurrieron los hechos, es un territorio de conflicto de las disidencias de las Farc; se habla de: Frente 1° Carolina Ramírez, al mando de alias 'Danilo Albizú' y Comandos de Frontera o antiguo Frente 48, al mando de alias 'Araña'".