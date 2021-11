Gaviria propone a los ‘verdes’ unirse a su propuesta de centro para 2022

El precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, propuso a los militantes y la base de la Alianza Verde, tras haber quedado en libertad para la contienda de 2022, a sumarse a su propuesta de consolidar una opción de centro.



“El Partido Verde podrá acompañar un propósito de unidad amplio por el futuro de nuestro país. Es clave para consolidar el centro político. Invito formalmente a que me acompañen en este propósito a todas las bases, líderes, congresistas y corporados verdes, los invito a que me acompañen desde ahora en la construcción de esa Colombia digna, justa, decente, sostenible y en paz”, indicó Alejandro Gaviria.



Aseguró que lamenta la división del partido y que siendo “respetuoso” de sus decisiones, quiere “abiertamente convocar a todos los verdes a que juntos demos un paso adelante por el cambio responsable, profundo y colectivo, que tantos necesitamos en Colombia”.



Cabe señalar que frente a la decisión de la Alianza Verde, no se han pronunciado a un otros precandidatos presidenciales para 2022.