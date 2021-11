La barriga de papá

Es el cumpleaños 55 de papá y Lucía está muy emocionada. Durante este tiempo en casa aprovechó para prepararle algo increíble. Incluso cocinó una de las recetas saludables que presentaron en uno de los lives de La Verdad de su Peso para la comida de la noche.

Al homenajeado no le gustó mucho la idea, él quiere su bandeja paisa tradicional, no estas “nuevas opciones saludables que se inventan los jóvenes”. Lucía le explica que este tipo de alimentación seguro le ayudará a bajar esa barriga de papá que tiene de toda la vida. “A mí me encanta la barriguita de su papá”, dice la mamá. Lucía sabe que, más allá de lo bien o mal que se vea, es un tema de salud. Por eso decide entrevistar al endocrinólogo.

Para descargar, clic aquí.