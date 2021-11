Colombianos reciben recompensas en dinero gracias a una app caleña

Desde Cali llega el aplicativo móvil TuCash, la primera aplicación en devolver cashback en efectivo y que cuenta a la fecha con 180.000 usuarios en 500 ciudades y municipios del país quienes han hecho compras efectivas en más de 14.000 puntos de venta en diferentes formatos.

Se trata de un emprendimiento femenino que ha permitido contribuir al sostenimiento de más de 20 familias en época de pandemia y paro nacional que afectaron la cotidianidad de la ciudad de Cali entre los años 2020 y 2021.

La app le apuesta a transformar los modelos de promoción tradicionales por medio de una oferta digital práctica para sus usuarios e innovadora para sus marcas aliadas.

“En Colombia existen otras apps que buscan premiar al consumidor, pero no entregan dinero, sino que manejan sistemas tradicionales de puntos que representan un portafolio de beneficios que deben consumir dentro de la aplicación o una red de comercios aliados. En TuCash no limitamos al usuario en el disfrute de su recompensa, entregamos recompensas en dinero para que el usuario lo use o gaste donde quiera y en lo que quiera”, señala Olivia González, CEO de TuCash.

Por ahora, esta aplicación móvil trabaja día a día para vincular a más marcas aliadas, viene desarrollando un trabajo de consolidación y crecimiento de una comunidad de consumidores que desean ser recompensados por sus compras. Para el cierre del 2021, la app espera llegar a una base de compradores de 250.000.