Colombia retrocedió en materia de empleo cerca de 20 años

En un informe publicado por la Fundación Corona y el Informe Nacional de Empleo Inclusivo que tiene como objetivo mostrar las condiciones actuales del país en materia de empleo y educación, reveló que debido a la pandemia los niveles en materia de desempleo habrían regresado a los niveles del año 2001.

La tasa de desempleo para este año alcanzó 16%, incrementándose 5.4 puntos porcentuales frente a 2019, además, aumentando la brecha de género en términos de ocupación, pues aumentó en 23,5 puntos porcentuales, donde el 61 % de los hombres y solo el 38 % de las mujeres están ocupadas. El INEI resalta que las poblaciones más afectadas por este fenómeno fueron los jóvenes, los migrantes y las mujeres, donde el 59% de esta población es de ingresos bajos o se encuentra en pobreza extrema.

Por otro lado, en materia de educación se registra un retroceso de casi 8 años, ya que el 48% de los matriculados no continuaron con sus estudios universitarios en pandemia por motivos económicos. En el caso de los niños alrededor del 20% de los matriculados no asistieron a clase, es decir, cerca de 1,4 millones de menores quedaron desescolarizados, aún no se sabe cuántos desertaron del sistema definitivamente.