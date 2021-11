Avanza a cuarto debate ley de segundas oportunidades en Colombia

La Comisión Tercera del Senado aprobó en tercer debate la llamada "Ley de segundas oportunidades" que pretende brindar nuevas oportunidades a personas condenadas y nuevos beneficios económicos para la contratación de personas que hayan superado su condena.

"Esta ha sido una población que ha sido estigmatizada y discriminada por muchos años. Con este proyecto de ley, se buscará más efectividad en los procesos de resocialización", puntualizó el senador ponente Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal

Estos beneficios son de tipo económico y tributario, dirigidos a las empresas que deseen contratar este tipo de personas. Por ejemplo, habrá descuentos en el pago de parafiscales de los empleados de población pospenada con enfoque de género. Aquellas empresas que contraten una porción significativa de pospenados y esta se componga en un 60% de mujeres y/o mujeres y hombre transexuales.

"Con este proyecto de ley se pretende beneficiar a más de 97.000 mil personas recluidas en el país, que luego de cumplir con sus penas, buscarán dar un paso a una verdadera reinserción social", recalcó la senadora Katherine Miranda, quien acompaña el trámite de este proyecto.

No son todos los delitos. Los beneficiarios serán únicamente aquellos pospenados que NO hayan cometido delitos donde la acción penal no prescribe como crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o delitos sexuales. Tampoco podrán beneficiarse pospenados cuyo delito haya sido contra un menor de edad, hayan cometido feminicidio, parricidio o secuestro.

Algunos requisitos que deben cumplir las empresas son: contar con la marca distintiva de "Segundas Oportunidades", que identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a por lo menos un (1) trabajador de personas de la población pospenada. No perder la marca distintiva de "Segundas Oportunidades". No podrán acceder a los beneficios aquí contenidos cuando en la planta de empleados no haya ningún trabajador de la población pospenada.

Esta iniciativa pasa a su cuarto debate en la plenaria del Senado y espera a su aprobación luego de la discusión para ser ley de la república.