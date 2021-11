Daddy Yankee, copropietario del equipo de beisbol de Cangrejeros de Puerto Rico

El artista puertorriqueño Daddy Yankee (rapero, compositor, actor y productor discográfico) se ha unido al equipo de béisbol de los Cangrejeros de Santurce de la capital caribeña como inversionista y copropietario, según fue divulgado este martes a través de un comunicado.



Daddy Yankee se unirá al directivo del equipo Thomas Axon y al presidente de la entidad, Justo Moreno, como copropietarios de los Cangrejeros de Santurce, que tiene su sede en San Juan y juega sus partidos en casa en el estadio Hiram Bithorn.



"Mis fanáticos saben que me apasiona el béisbol. Me crié en Santurce, que mejor manera de celebrar mis raíces que uniéndome al equipo de los Cangrejeros para continuar promoviendo nuestro talento fuera de Puerto Rico e inspirar la nueva generación de talento local y joven", destacó el artista.



"La historia y la importancia del equipo para la herencia deportiva de Puerto Rico convencieron a Daddy Yankee de que el continuo renacimiento del béisbol de Puerto Rico era algo en lo que el sentía necesitaba involucrarse", explicó Axon sobre su invitación a Daddy Yankee para convertirse en uno de los dueño del equipo.



"La historia particular de este equipo y el hecho de que Daddy Yankee creció jugando béisbol esencialmente a la sombra de nuestro estadio en Santurce, también fueron importantes en la decisión de Daddy Yankee", agregó Moreno.



La lista del equipo ha incluido a muchos jugadores que se convirtieron posteriormente en miembros del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol, entre ellos Roberto Clemente, que lleva el nombre de toda la liga de béisbol profesional de Puerto Rico.



Los Cangrejeros de la Liga Roberto Clemente ganaron el campeonato de Liga 2019-20 antes de que la pandemia impidiera al equipo jugar la temporada 2020-21.



La temporada 2021-22 está programada para comenzar el 6 de noviembre.



Muchos de los juegos de temporada regular de la Liga Roberto Clemente, y todos los juegos de "postemporada", serán transmitidos en Puerto Rico por la cadena WAPA y en todo Estados Unidos e internacionalmente por Fox.



"Espero que mis fanáticos, aquí y en todos los Estados Unidos y en el extranjero, consideren unirse a nosotros en los juegos que organizaremos esta temporada en el Hiram Bithorn", dijo Daddy Yankee.



"Este es un momento emocionante para mí, para nuestra Liga y para nuestro equipo mientras luchamos por recuperar nuestra corona ante una fantástica competencia", sostuvo.



Los Cangrejeros de Santurce son un equipo de béisbol profesional con sede en Santurce, el barrio más grande y poblado de San Juan.



La franquicia se unió en 1939 a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente cuando era la Liga de Béisbol Semi-Profesional de Puerto Rico.



Habiendo jugado durante más de 70 temporadas, los Cangrejeros han ganado dieciséis títulos nacionales y cinco Series del Caribe.



Con más de 2000 victorias, los Cangrejeros han ganado la mayor cantidad de juegos en la historia del béisbol profesional puertorriqueño.