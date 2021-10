Las grandes plataformas como Uber, Didi, Amazon, Rappi están jugando un rol “todo bajo un mismo techo” prestando un servicio integral para satisfacer las necesidades de su cliente en el día a día y eso incluye ofrecer servicios financieros sin necesidades de ser entidades financieras.

Aquí nace el concepto de finanzas embebidas o banca invisible que pretende que el usuario utilice los servicios financieros sin ningún tipo de fricción y con un solo interlocutor. Según estimaciones para el 2030 este mercado va a valer 7 Billones de USD sobrepasando mercados ya maduros en distintos sectores de la economía mundial. La pregunta es ¿qué deben hacer y cómo moverse los actuales jugadores del sector para permanecer vigentes y rentables donde los grandes jugadores del retail están ofreciendo servicios financieros.? Para esta pregunta invitamos a Simon Torrance para que nos conteste y explique el fenómeno de finanzas embebidas.

Simon es un emprendedor y asesor independiente de alto nivel para consejos de administración y equipos de liderazgo sobre la transformación del modelo de negocio, la estrategia de la plataforma y el ecosistema, la innovación corporativa y la creación de empresas. Trabaja con empresas de todo el mundo para crear y ejecutar estrategias impactantes de Embedded Finance y Super App. Simon es un conferenciante habitual, miembro del grupo de trabajo ejecutivo "Acelerar la transformación digital" del Foro Económico Mundial, profesor invitado en la Singularity University, autor y presentador del New Growth Playbook y coautor de "Fightback - how to win in the digital economy with platforms, ventures and entrepreneurs".

Simon tiene su sede en Londres y trabaja con una red internacional de asociados especializados y socios de fintech.

Para descargar y escuchar el episodio, clic aquí.