Vía al Llano tendrá cierres nocturnos entre este 19 y el 26 de octubre

A partir de este martes 19 y hasta el 26 de octubre La vía entre Bogotá y Villavicencio, permanecerá cerrada entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, debido a la construcción de la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Coviandina, reiteraron a los usuarios, autoridades y la comunidad en general, que la medida de un cierre total del tráfico vehicular por siete días se requiere por seguridad de los usuarios.

Explicaron, en una comunicación que se realizará la reubicación de una torre grúa y de otros vehículos, para avanzar en la construcción del puente 5 en el sector de Susumuco en el kilómetro 69+000 en jurisdicción de Guayabetal; actividades que obligatoriamente interfieren con la movilidad sobre el corredor concesionado y que no pueden llevarse a cabo con la circulación de vehículos.

Según la ANI y la Concesión, teniendo en cuenta que, a la fecha, continúa la implementación del Plan de Manejo de Tráfico según Resolución 0003972 del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, para el paso de vehículos de carga pesada y con restricción por los túneles Bijagual y Buenavista, la caravana programada en el horario de las 10:00 de la noche, se adelantará para las 9:00 pm, por lo que la Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de la coordinación.

Los demás pasos controlados se realizarán en los horarios establecidos (04:00 am a 06:00 am, 10:00 am a 12:00 m y 04:00 pm a 06:00 pm).

Y finalmente, la recomendación a los usuarios es programar su viaje con anterioridad, tener en cuenta la señalización instalada en el sector, así como la información que será suministrada por los Controladores de Tráfico y las autoridades respectivas.