Entrevista con Patricio Espinoza Gerente General de IBM para Colombia y la Región.

La pandemia nos aceleró la transformación digital en todos los sectores económicos impulsando la revolución industrial 4.0 y nos lanzó a la revolución 5.0.

Bajo esta premisa se presentan grandes desafíos en la forma de actuar, particularmente en el sector financiero donde todos los días emergen nuevos jugadores bajo nuevos esquemas de negocios como lo son todos los tipos de Software as a service, Banking as a service, License as a service, Fintech as a service entre otros. Esto con el propósito de prestar un servicio sin fricción que responda realmente a las necesidades del días a día de los usuarios del sector financiero.

Igualmente cómo integrar la tecnología Blockchain en el sector financiero bajo esquema de competencia donde se simplifique y facilite distintos procesos no core para beneficiar al usuario del sector financiero en el relacionamiento con las Entidades Financieras.

