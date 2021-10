Enfermero que habría abusado sexualmente de paciente en UCI recuperaría la libertad

Caracol Radio conoció que el próximo 22 de octubre, Cristian Camilo Rodríguez, el enfermero acusado de presuntamente abusar sexualmente de un paciente sedado en una UCI de Ibagué, podría quedar en libertad porque lleva 361 días preso y la ley estipula que la justicia tiene un máximo de 300 días en la etapa de juicio para dictar sentencia.

El juicio contra este hombre concluyó el pasado 20 de septiembre, pero, el juzgado tercero de conocimiento de Ibagué citó hasta finales de enero de 2022, la audiencia en la que se dará a conocer el sentido del fallo.

· Colombia con probabilidad de 93% en desarrollo del Fenómeno de la Niña

Caracol Radio también conoció apartes del juicio. El enfermero dijo al juez, que no abusó del paciente sedado, sino que lo acarició porque este se lo pidió.

-"Siempre estuvimos de acuerdo, hablamos, nos relacionamos y entablamos una buena amistad y una buena relación entre paciente y enfermero”, explicó en la audiencia.

· Jueces respaldan a su colega que otorgó polémica detención domiciliaria

El enfermero también dijo en el estrado que (que aparece en la cámara de seguridad en estado inconsciente) los tocamientos fueron consentidos.

Pregunta el abogado: -¿usted abusó sexualmente del paciente?

Enfermero: -Doctor, que yo haya abusado del paciente, no señor.

Pregunta el abogado: -¿Por qué no?

Enfermero: -No, porque no está establecido entre mi perfil como enfermero, yo le dije a él que si quiere hablar conmigo lo podemos hacer afuera, no sé, pero de ahí a abusar sexualmente como se dijo en audiencias anteriores, no lo hice. Porque en ese momento respeté la patología, la enfermedad que él tenía. Hablamos de sexo, interactuamos muy bien e incluso una muy buena empatía”

De acuerdo con el expediente judicial, el enfermero apagó la luz de la habitación presuntamente para ocultar el abuso, pero captara la cámara de seguridad captó la escena.

La fiscal del caso le refutó al procesado que su versión no coincide con la imagen, puesto que el paciente estaba sedado para el momento de los hechos.

“Contrario a lo que el testigo está manifestando, se denota que no hace ningún tipo de gesticulación en su rostro que indique que está conversando o que esté interactuando de alguna manera en forma verbal”, recalcó la fiscal.

Fuentes allegadas a este proceso señalan que este juicio no tuvo dilación alguna y por lo tanto es muy probable que el enfermero recupere la libertad por la decisión del juez que postergó el caso hasta el próximo año.