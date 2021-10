¿Hay posibilidad de quedarse en Bayern Múnich? Responde José Mulato

Con 18 años, José Daniel Mulato Palacios está haciendo lo que muchos futbolistas sueñan: entrenar con el equipo profesional del Bayern Múnich, donde apenas dos colombianos han podido vestir esos colores.

Mulato es uno de los 15 jugadores de todo el mundo invitados por el equipo bávaro para el programa Bayern World Squad, un espacio que le brinda la oportunidad a jóvenes de varios países vivir la experiencia de entrenar con las divisiones inferiores del equipo alemán.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, José Daniel Mulato habló sobre la oportunidad de entrenar con el Bayern Múnich.

"Es una experiencia muy bonita. Hacemos más que todo trabajo en campo, fútbol reducido, trabajos de coordinación y pase", contó.

El colombiano, que debutó profesionalmente en el Deportivo Cali de Alfredo Arias, mostró una actuación destacada en sus primeros días, lo que le permitió hacer parte de la práctica del equipo profesional del Bayern, bajo la dirección del técnico Julian Nagelsmann.

"Me imagino que me tienen en cuenta por mi potencia y mi velocidad, por las ganas que tengo siempre en una cancha", dijo.

Pero la pregunta del millón es una, ¿hay oportunidad de quedarse en Bayern Múnich? La respuesta de Mulato es que sí: "Sí hay posibilidad de quedarme en el Bayern y es un sueño".

"Los entrenos son muy intensos, desde los calentamientos, prácticamente el jugador latinoamericano tiene la costumbre de que, por ejemplo, el delantero hace goles, pero se le olvida defender. Pero acá me decían que cuando atacamos somos todos y cuando defendemos también", contó.