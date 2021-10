"Me enfermaste": Aida Cortés se disfrazó de enfermera para el Halloween

La popular modelo Web Cam, Aida Cortés, quien es una de las mujeres más buscadas en OnlyFans, tiene a sus seguidores encendidos dejándole piropos, tras publicar unas fotografías luciendo un disfraz de enfermera sexy que los tiene cautivados.

“Yo tengo la cura”, escribió la mujer en su publicación que ya acumula más de 150.000 likes y miles de comentarios en los que le dicen, entre otras cosas, que siempre han tenido una fantasía sexual con una enfermera, por lo que les encantó la imagen.

Le puede interesar:

“Tal y como me la recetaron”, “mi doctora favorita”, “ven y cúrame, por favor”, “atiéndeme que se me subió la presión”, “Con una enfermera así yo me la pasaría siempre en el hospital”, “debajo de esa enfermera hay una diabla hermosa”, “hiciste que me doliera el corazón”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Aida Cortés.

Aida Cortés presentó su libro ‘La vida de una modelo webcam’, con el que busca aclarar muchos rumores y supuestos que hay alrededor del trabajo que ella desempeña, y también dar consejos para que, quienes desempeñen este oficio, lo hagan de la mejor manera y pierdan el miedo a la presión social.