Avianca descarta acuerdo para una fusión con la aerolínea Sky Airlines

La compañía Avianca aseguró que no es ciertas las versiones según las cuales se adelanta un proceso de negociación con la aerolínea SKY Airlines para lograr un acuerdo que permita una fusión.

“A la fecha, Avianca no ha participado en negociaciones con Sky. Avianca desconoce la existencia de alguna inversión de parte de sus financistas en Sky, así como los términos y condiciones de cualquier negociación que alguno de los financistas del Tramo B haya podido adelantar con Sky o sus accionistas”, anunció la aerolínea.

La Compañía reiteró, que como lo ha informado al mercado a través de comunicados emitidos, en el evento que los acreedores aprueben el Plan y el mismo sea posteriormente confirmado por el Tribunal de los Estados Unidos en términos consistentes con el ECCA, los actuales accionistas de la Compañía, incluidos los accionistas ordinarios y los accionistas preferenciales, no recibirán ninguna distribución en su calidad de accionistas.

Agrega que, como resultado de lo anterior, de acuerdo con el Plan y los efectos del Capítulo 11, se espera que el valor de las acciones en circulación de la Compañía se reduzca a cero, como resultado de la disminución del patrimonio de la Compañía atribuible a los pasivos de los deudores con terceros y acreedores, así como a la inyección de capital por parte de nuevos inversionistas, como lo contemplan el Plan y el ECCA.

Avianca reitera que los términos del ECCA aplicarían para la nueva entidad reorganizada que surgirá de Capitulo 11 y no benefician ni a la Compañía ni a sus actuales accionistas, por lo cual, los actuales accionistas no recibirían ninguna distribución bajo el Plan ni se transferirían sus acciones a la nueva compañía reorganizada. Adicionalmente, no existe ningún plan de reorganización alternativo distinto al ya presentado ante el Tribunal