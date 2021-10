10% de los venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú quiere volver a su país

La organización Equilibrium-Centro para el Desarrollo Económico llevó a cabo la tercera Encuesta Regional a Población Migrante y Refugiada Venezolana en la que estuvo consultando durante el mes de agosto a los venezolanos que han migrado a países como Colombia, Ecuador y Perú.

El principal resultado de la muestra indica que solamente el 10% de los venezolanos en esas naciones quieren regresar a su país. Ese porcentaje reducido se da a pesar de que el 41% de las personas está desempleado y el 32% no tiene los ingresos necesarios para enviar dinero a sus familias en Venezuela.

Según la Encuesta, el propósito de esos migrantes es quedarse de forma permanente en sus países de acogida. Por eso los investigadores les envían mensajes a los gobiernos para "desarrollar soluciones con un enfoque regional y a largo plazo".

Otro de los datos importantes son que el 28% de esta población está formalizada o en proceso de formalización con sus propios negocios. Mientras que solo 49% ha podido ingresar a empleos en sectores como el comercio, la gastronomía y otras actividades profesionales.

El 66% de ellos envían remesas a Venezuela, sin importar el valor. Pero uno de los desafíos es que el 80% no ha logrado conseguir empleos relacionados con su profesión y el 78% no tiene contrato de trabajo, por lo que no recibe las prestaciones debidas por ley.

La encuesta también analizó la vida de los migrantes en esos países y el 23% indicó que en su vida diaria lo hacen sentir mal, lo miran mal siempre o casi siempre. Un 18% señaló que siente rechazo permanente y un 16% dice que es tratado con menos respeto que otras personas. Eso también constituye un reto para gobiernos y sociedades para fomentar la inclusión.