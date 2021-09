Epa Colombia confesó que "le tiene ganas" a Lina Tejeiro

La influencer y empresaria de las keratinas Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, le 'echó lo perros' a la actriz colombiana Lina Tejeiro a través de redes sociales.

Epa posteó un video con un mensaje para la actriz: “Lina, me soñé contigo, mi amor. Ay, es que a mi me gusta Lina. Ay, pero no le vayan a contar a Diana (su novia)”

Le puede interesar:

Después de varios minutos, el mensaje desapareció de las redes sociales, por lo que muchos afirman que se arrepintió del piropo a Tejeiro.

No es la primera vez que Epa dice algo de Lina, pues confesó que quería irse a vivir cerca de actriz, pero que no pudo por su trabajo:

“Yo me iba a vivir al lado de la casa de Lina Tejeiro. Lina, amiga, yo quería que fuéramos vecinas, pero no se va a poder porque tengo mis bodegas en todo lado y me demoro. ¿Lina, te gustaría venir a mi empresa? ¿Te gustaría darte una vuelta y conocer el emprendimiento colombiano?“