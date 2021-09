"Cuidado se le sale algo": a Mia Khalifa por foto en pequeño sostén

La exactriz y superestrella de la industria pornográfica Mia Khalifa 'calentó el ambiente' por cuenta de una nueva fotografía en sus redes sociales.

La mujer de nacionalidad libanesa, aunque dejó la industria xxx de Estados Unidos y Europa, llamó la atención por cuenta de una fotografía tomando el sol en la que se le ve posando con un pequeño sostén que, difícilmente, le cubre el pecho.

Junto a la fotografía, la nacida en Beirut escribió: "One michelada, two michelada, three michelada, floor", es decir en español: "Una michelada, dos michelada, tres michelada, piso". Al parecer, lo anterior haciendo referencia a beber demasiado alcohol por el sol.

La mujer alcanzó, a demás de cientos de comentarios halagadores, casi tres millones de likes en Instagram en tan solo un día.