¿Abandonada al nacer? Carla Giraldo habló de ello en MasterChef

Anécdotas, historias y lagrimas fueron el componente de este fin de semana de MasterChef Celebrity Colombia 2021.

Este sábado los participantes debían construir un plato que les recordara su infancia. La mayoría se enfocaron en recuerdos duros para ellos y así nombraron sus recetas.

Una de las participantes que contó un doloroso momento fue Carla Giraldo, quién nombró a su plato "ausencia" y que tenía ron porque su madre bebía mucho ese alcohol.

"¿Cuáles son los sabores de tu infancia? Cuál es ese que te llega, pero te llega con el corazón, conocemos tu historia y no es un secreto Carlita y debes tener un plato que seguramente te trae esos sabores dulces que tanto te gustan de tu infancia, debe haber algo", le dijo Claudia Bahamon a Carla Giraldo.

" No existe un plato en mi cabeza y lo busco y lo busco y no doy. Yo desde que nací tuve muchas ausencias (...) Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona", contó Carla en las entrevistas que les hacen

"Voy a hacer un postre que su protagonista va a ser el alcohol. A mí me tocó un poco una mamá que sus problemas los llenaba tomando (...) Hoy hago lo que vendían en la tienda cuando robaba a mis papás y les sacaba las moneditas del cajón y compraba algo que se llama repollas que ahora son profiteroles", dijo Carla sobre la preparación de su plato mientras lloraba.

Este es el segmento de Carla Giraldo presentado el plato a los jurados: