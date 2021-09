Mesetas: de zona roja a destino ecoturístico

El municipio de Mesetas en El Meta queda 2 horas y media de Villavicencio, la capital del departamento, un territorio que fue considerado históricamente como zona roja y de máxima precaución.

Caracol Radio estuvo en la zona cuando se cumplen los 5 años del acuerdo final de paz, donde se puede observar la transformación del territorio, los paisajes que se descubrieron y se convirtieron en atractivo turístico, los emprendedores que buscan generar empleo, reincorporados a la sociedad y la expectativa de la comunidad que puede salir sin temor al reclutamiento forzado o a caer en una mina antipersona.

En diálogo con Caracol Radio, Jhon, un excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, contó el contraste que se vivía en la región. "La guerrilla mandaba, aquí no podía venir nadie, el hecho para venir era con una amigo de la zona que pidiera permiso".

"No conocíamos estos escenarios, lo que era el cañón, y las cascadas en las veredas no las conocíamos para nada. Jóvenes lo reclutaban a uno a las malas o simplemente uno no podía andar por el miedo a encontrar minado".

De hecho, caer junto con su hermano en una mina "quiebrapatas" fue uno de los motivos que lo llevó a dejar las armas y reintegrarse a la sociedad civil.

"La vida fácil del conflicto no trae nada bueno, ir a coger lo fácil de otras personas no está bien. Les recomiendo a los que siguen que abandonen el conflicto, que busquemos la paz y la tranquilidad", fue el llamado de Jhon a los que siguen en las armas.

El subdirector del Instituto de Turismo del Meta, Ronal Lozano asegura que el principal beneficio que trajo el proceso de paz está principalmente en la economía ligada al turismo, donde ni los lugareños podían acceder a los territorios libremente y eran ocupados por la guerrilla.

Ahora, las tierras que antes tenían campamentos guerrilleros, hoy son un destino ecoturístico. "Se generan oportunidades para que las comunidades que fueron golpeadas por el conflicto armado se organicen y presten servicios ecoturísticos".

Steven Oliveros guía líder de uno de los operadores autorizados para recorrer las maravillas que ofrece el departamento del Meta, habla sobre uno de los sitios más especiales, El Cañón del Güejar.

"Se puede realizar un recorrido de Rafting, 17 kilómetros con gran variedad de roca y fauna, rocas que pertenecen al Escudo Guayanés, una de las conformación rocosas más antiguas del mundo, donde se podrán encontrar unos rápidos muy divertidos, adrenalina, al tiempo de la calma y tranquilidad que refleja este destino", explicó.

Rosa Catalina Niño, directora de Cotelco Meta, asegura que el proceso de paz ha permitido mostrarle al mundo, "lo bonito que tenemos, lo seguro que somos y lo tranquilo que puede ser visitar el departamento del Meta".

Caño Cristales, el Paraíso Natural Charco Azul, las cascadas Telares de Cristal y Arenales, son algunos de los atractivos turísticos, que ahora, gracias al acuerdo de paz y cuando se cumplen los 5 años de la firma que puso fin al conflicto con las Farc, residentes y turistas pueden visitar con total tranquilidad.