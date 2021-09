"Somos víctimas de una feroz persecución política de antiguos camaradas" /

En un fuerte comunicado de dos páginas, los senadores del Partido Comunes Victoria Sandino e Ismael Zúñiga denunciaron que al interior de la colectividad han sido víctimas de una especie de 'persecución política' debido a posturas críticas que han tenido en contra de la Dirección Nacional de Comunes.

"Lamentablemente quienes hemos expresado una postura crítica con el estado del proceso de implementación así como divergencias con la actual dirección del partido surgido del Acuerdo Final, somos víctimas de una feroz persecución política no solo del Estado, que incumple lo firmado, sino de nuestros antiguos camaradas", se lee en el texto.

Además, añaden que "excluir de los beneficios del proceso de reincorporación a las mayorías que no pertenecen al Partido, o usurpar las vocerías del conjunto de excombatientes en todas las instancias derivadas del Acuerdo, no contribuye a fortalecer la paz, razón que nos ha obligado a construir propuestas y alternativas que permitan el mantenimiento de las y los firmantes dentro del proceso".

La senadora Victoria Sandino incluso consideró que "la crisis de la implementación del acuerdo de paz se agrava por la actitud de la dirigencia del partido surgido del acuerdo de paz; nos han negado ese derecho legítimo y constitucional a la reincorporación política, como firmantes del acuerdo, a quienes somos críticos con algunas posiciones".

E insistió con la solicitud de escisión que presentaron hace unos meses. "Hicimos una solicitud al Consejo Nacional de los Comunes para que se defina en la asamblea la escisión, pero esa respuesta no se ha dado; por el contrario obtuvimos una respuesta parcial, que no satisface nuestra solicitud, de parte del presidente y representante legal del partido, cuando esta solicitud no va dirigido a ellos, en particular, sino a la Dirección Nacional", expresó.

"Debido al silencio de las directivas, nos vimos en la obligación de acudir a la Acción de Tutela para salvaguardar nuestros derechos fundamentales. En días pasados recibimos dos apresuradas comunicaciones que pretenden posar de respuesta: la primera, firmada por el senador Pablo Catatumbo y la segunda, del señor Rodrigo Londoño. Sin embargo, no están facultados para responder a nombre del CNC y no lo pueden suplantar en sus funciones, mancillando los principios de democracia interna", detalla el comunicado.

Finalmente, hablando de 'descalificaciones contra los peticionarios de la escisión', los senadores hicieron un llamado para que "las diferencias políticas e ideológicas no sean óbice para la vulneración de derechos fundamentales, incrementando el riesgo extraordinario que corremos los firmantes. Sería de esperarse de nuestros antiguos compañeros de lucha el respeto por la trayectoria compartida y la grandeza política de permitir que gocemos de las garantías reconocidas en el Acuerdo Final".