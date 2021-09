"¿Les he dicho que odio el fútbol?", directora del IDRD en 2011

La gestión del IDRD con el estadio El Campín y los clubes bogotanos no ha dejado muy satisfechos a los hinchas y algunos directivos. Durante la pandemia fueron muy estrictos con no dejarlos entrenar en algunos momentos, a pesar del estricto protocolo que cumplían con la Dimayor.

Posteriormente, vinieron las quejas por no prestar el máximo escenario de la capital, a pesar de que los partidos eran a puerta cerrada. Los clubes debieron buscar estadios fuera de Bogotá y gastar más dinero en viajes y hoteles.

El siguiente punto fue el costo de arrendamiento. Esto no es algo nuevo, viene desde varios años con otras administraciones. El IDRD decidió no cobrarle a los equipos femeninos, pero ya en 2021 cambiaron las cosas y partidos sin tanta trascendencia los pusieron como categoría A, algo que aumenta los costos. Al final llegaron a algunos acuerdos.

El punto más polémico fue con el dispositivo de seguridad en el partido Santa Fe vs Nacional en agosto pasado. Fallaron muchas cosas y hubo graves incidentes con los asistentes. Por esta situación le exigieron a los clubes contar con equipos biométricos cuando adquirirlos fue un compromiso del IDRD años atrás. Además, perjudicaron a la afición de Millonarios que nada tuvo que ver y no pudo asistir al siguiente partido.

El Campín sigue sin buen internet para los periodistas, durante varios partidos no funcionó la pantalla y ahora anunciaron que no se volverá a abrir el Palacio del Colesterol, sitió emblemático para los aficionados. En medio de todo esto, a la cuestionada Directora del IDRD, Blanca Durán, le encontraron unos trinos de hace 10 años donde deja en claro que no le gusta para nada el fútbol.

Por supuesto, cientos de ciudadanos le recriminaron su gestión y su tweet. Hasta el momento la directora no se ha pronunciado ni ha explicado bajo que contexto escribió esos mensajes o si otra persona los escribió desde su cuenta: "Nunca he podido entender que le encuentran de divertido al fútbol, 22 pelotas detrás de un balón no es mi idea de diversión".

Les he dicho que odio el fútbol? :( — 🏳️‍🌈 Blanca Duran (@blancaduranh) July 7, 2011