¿Y si le marca al Atlético de Madrid? Falcao confesó cómo va a celebrar

Radamel Falcao llegó como el gran fichaje del Rayo Vallecano y en su presentación cientos de hinchas corearon su nombre en Vallecas. El Tigre es ahora la figura y ya se espera conocer en qué partido debutará oficialmente.

"Estoy listo", fueron las palabras de Falcao al ser preguntado por la Cadena SER sobre cuándo sería su debut, cita que podría cumplirse este fin de semana ante el Getafe por LaLiga, si el técnico Andoni Iraola así lo decide.

Entre tanto, el pasado de Falcao en LaLiga es difícil de olvidar, más cuando uno de los equipos a los que va a enfrentar todavía lo llama ídolo e, incluso, varios de sus hinchas celebraron en redes el regreso del colombiano al campeonato español. Los del Atlético de Madrid esperan enfrentar a Radamel en algún momento, pero ¿cómo van a reaccionar cuando les marque un gol?

El Tigre no fue ajeno a responder lo que muchos se preguntan: ¿Va a celebrar los goles que le marque al Atlético de Madrid?

La respuesta, un poco obvia, fue que no. En efecto, el Tigre tiene muy dentro de su corazón gran aprecio por el 'colchonero': "Me tocará un grito interior, no lo celebraré", dijo, a la vez que confesó que para él "El Atlético tiene la mejor plantilla de LaLiga".