"He hablado 3 veces con el presidente Duque y su apoyo solo es de palabra"

"Tuve que desalojar la casa porque legalmente no era mía, la persona que me la vendió lo hizo ilegalmente y se robó el dinero que le pagué por esta casa. Hoy día no tengo ni la casa ni el dinero. Mi abogado interpuso una tutela para que se pudiera alargar el plazo y se la negaron y el juez hizo efectivo el desalojo para que se entregara la vivienda", le contó Ingrit Valencia a 6am de Caracol Radio.

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 habló sobre la ayuda que le proporcionó Mariana Pajón: "hay una campaña abierta hasta este miércoles, la cuál no ha tenido progreso, ha sido muy pasiva, no se ha recolectado mucho, hay 4 millones y algo de pesos no más. Agradecerle a Mariana (Pajón) y 'Podium' que se prestaron para eso, desafortunadamente no se ha podido recolectar el dinero".

Ingrit tiene claro quien fue el hombre que la engañó: "la persona que me estafó es Dayro Álvarez Carvajal, esta fue la persona que me estafó, que hoy en día no lo han capturado, no sé nada de esta persona, no ha dado cara. Estoy a la expectativa".

Acerca de sus conversaciones con el gobierno, explicó la boxeadora: "He tenido la oportunidad de hablar con el presidente Iván Duque tres veces, ayer fue la última vez que hablé con él. Siempre me ofrece su apoyo, su ayuda, pero a ciencia cierta puedo decir que solamente es de palabra porque no ha habido ningún resultado. Siento que solamente me dice 'sí, sí', pero no se ven los resultados. Siento el apoyo moral de mucha gente, pero no se han visto los resultados".

Además, agregó Ingrit Valencia: "es triste porque en este momento es donde más necesito el apoyo del Gobierno Nacional y todos los entes a los que he representado a nivel nacional e internacional. Soy una atleta de alto rendimiento la cual necesita volver a las actividades diarias, como venía entrenando juiciosa, pero no he tenido cabeza para eso".

El mensaje de la deportista es claro: "mi llamado es a que las personas no ignoren este tema porque es difícil uno como deportista representar al país y no tener el apoyo de las personas que han vibrado conmigo cada competencia, cada combate y que cada vez que llego al país con una medalla la celebran conmigo y hoy que estoy pasando por un momento tan difícil, conocer muchas espaldas es duro".