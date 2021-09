Enric Mas: "Personalmente me jode lo que hizo 'Supermán' López"

Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, se refirió a lo sucedido con Miguel Ángel 'Supermán' López, su compañero de equipo, en la penúltima etapa de La Vuelta a España. Pese a no profundizar en el tema, aseguró que este lo "jode" a él y a sus compañeros.

"Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía", comentó en diálogo con 'El Programa de Ortega'.

Mas recordó el esfuerzo que han tenido otros de sus compañeros ante las dificultades. "Los Erviti y demás que mencionáis son héroes. El otro día hablando con el 'Bala' (Alejandro Valverde) nos tocó poner el morro en el aire. Les preguntábamos a Imanol sobre lo que suponía ir tirando 50 kilómetros a tope contra otros equipos. Tiene mucho mérito lo que hacen".

Entretanto, se mostró conforme con su segundo lugar hecho en la recién finalizada carrera. "Uno siempre quiere más, pero hay que ser realistas. Tampoco hemos hecho mala vuelta".

"Me pondría buena nota, porque estoy contento con el resultado. El equipo me puso para estar delante en las grandes, el año pasado no pudo ser y este sí. Personalmente ya habéis visto que hemos tenido bajas y hay que seguir peleando nuestro sueño", concluyó al respecto.