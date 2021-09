Lina Tejeiro aclara su vida amorosa y habló de su pasado: ¡qué detalles!

Lina Tejeiro dio detalles de su actual vida amorosa y explicó que está soltera, pero también habló sobre su pasado y sus exs, principalmente.

La famosa actriz respondió varias preguntas en su Instagram y explicó que no volvería con ninguno de sus exs, y que también ha sufrido por amor en sus relaciones pasadas.

"Creo que no volvería con algún exs, si las cosas se acabaron fue porque se tenían que acabar. Para qué insistir, siento que soy muy diferente a todos ellos, entonces creo que no", mencionó.

También contó algunas cosas que aguantó por amor, explicando que una vez rogó para que no la dejaran.

"Supliqué para que no me dejaran, permitir que me escondan como si les diera pena y que me negaran un plato de comida en la casa de esa persona", contó.

Y finalizó: "ahorita no salgo con nadie, y ¿sí me gusta alguien?...", a lo que dejó la sorpresa y no respondió.