¿Andy Rivera y Lina Tejeiro volvieron? El cantante habló de este rumor

El programa 'El Lavadero 2.0' afirmó que Lina Tejeiro, en su millonaria remodelación de su casa, estaría vivendo de nuevo con Andy Rivera, expareja y cantante colombiano.

"Averiguamos para quién remodelaron una casa, le hicieron una inversión millonaria en muebles, en alta tecnología. Un nidito de amor, bien cómodo, bien moderno, bien atractivo", expresó 'la Negra Candela' en este programa.

Sin embargo, Andy Rivera salió a hablar de esto y desmintió su regreso con la famosa actriz, confirmando que está soltero y que esto fue mentira.

"Mi gente, esa pregunta me la están haciendo más de lo normal (sobre su situación sentimental), pero para sacarlos de dudas les cuento que no, estoy soltero. Ustedes me han visto trabajando mucho y el amor necesita tiempo", contó.

Además, el artista mencionó que sigue viviendo en la finca de su padre, Jhonny Rivera, y que sigue trabajando en su carrera profesional, sin pensar en relaciones amorosas.

Recordemos que días atrás, en Rancho MX, restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Lina Tejeiro se reencontró con Jhonny Rivera, papá del artista, dejando ver su buena relación que mantienen por ahora.