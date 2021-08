La Voz Kids: los asesores que acompañarán a los jurados del programa

Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, con sus equipos completos, ya están en los ensayos con sus participantes y, para acompañarlos, llegarán asesores que complementarán los equipos y trabajarán con los pequeños desde los ensayos hasta sus presentaciones finales.

Así, la española Natalia Jiménez contará con alguien de su mismo apellido pero que no es familia. Se trata de una de las principales voces de la música popular en Colombia, Yeison Jiménez.

Desde Argentina llega el cantautor Axel, quien será asesor del equipo de Andrés Cepeda. "Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano", comentó.

En cuanto a Camila Esguerra, integrante de Ventino, quienes estarán al lado de Jesús Navarro, aseguró: "Estar del otro lado de La voz kids es una de las experiencias más especiales que hemos tenido en la vida. Nosotras creíamos que íbamos a enseñar y a compartir un poco lo que hemos aprendido en estos seis años de carrera, pero realmente fuimos nosotras las que aprendimos de ellos; son impresionantes, talentosos, nos dieron lecciones sobre lo que es la vida", afirmó.