Elizabeth Loaiza, otra víctima de los biopolímeros: Se los quitará

Este fin de semana la modelo caleña Elizabeth Loaiza afirmó que se someterá a un procedimiento con el fin de quitarse los biopolímeros.

La modelo contestó en un Stories de Instagram a un fan que le preguntó sobre qué tipo de procedimiento se realizaría para quitar este material de sus glúteos.

"Mi operación será grandota, realmente la cirugía cerrada no sirve para nada", le afirmó a un seguidor en Instagram.

También le preguntaron que si su mamá se había inyectado la misma sustancia en los glúteos, a lo que respondió: "Mi mamá me rogó mil veces que no me pusiera nada en la colita y eso me pasa por no hacer caso".

Cabe destacar que Loaiza no es la primera modelo de la farándula criolla que es intervenida para que le quiten esta sustancia en los glúteos, Jessica Cediel y Lina Tejeiro ya pasaron por la misma operación.

ESTE ES EL VIDEO DE ELIZABETH LOAIZA ANUNCIADO QUE TENÍA BIOPOLÍMEROS EN LOS GLÚTEOS: