Perlaza: “Si en Colombia hicieran las faltas de Argentina, no quedaría nadie”

Elvis Perlaza, lateral derecho de Millonarios, expresó su molestia por la expulsión en el clásico ante el Deportivo Cali durante este fin de semana. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el cartagenero explicó las razones por las que consideró injusta su roja.

"Da impotencia, porque no fue mi intención pisarlo, era el pie de apoyo mío, el balón estaba a la derecha del rival y de mi persona, no me pareció, me molesta porque sabía que era un partido difícil, veníamos haciendo un buen trabajo y ya con un hombre menos se complican las cosas", comentó Perlaza, que actualmente se desempeña con perfil cambiado por izquierda.

Al respecto añadió: "¿Cuántas faltas hice para ganarme esa amarilla? Una falta que uno haga ya la toman para amarilla cuando el fútbol es de contacto... Ya va a tocar uno no tocar al jugador, dejarlo que reciba y haga lo que quiera. Se vuelve muy complejo el tema".

El cartagenero destacó del arbitraje actual. "A veces ellos quieren dinámica en el juego, ya no es como antes que pitaban cualquier falta. Si quizás en el caso de la amarilla mía, solo las van a pitar cuando hay VAR, debería ser siempre".

Al respecto concluyó: "Yo veo fútbol argentino, si se hicieran las faltas que hacen allá, no quedaría nadie acá".

Entretanto, sobre su desempeño jugando por izquierda, pese a ser derecho, comentó: "Me he sentido muy bien, no me incomoda, a la hora de usar la izquierda la utilizó, no me he sentido indiferente".

Ante la expulsión de Perlaza, Omar Bertel volverá a ser titular como lateral izquierdo.