Con voz entrecortada, Epa Colombia denunció posible desfalco de su empresa

Recientemente, Epa Colombia compartió una serie de stories en Instagram que dejó a más de uno preocupado.

La influenciadora y ahora empresaria contó cómo se siente decepcionada de algunas personas tras darles "un voto de confianza" en su empresa.

“Prefiero que me sean leales a que me quieran. Me caí, pero algún día contaré cómo Dios me levantó y tú muy pronto sabrás que me pasó. Hoy quería morirme. Cochino dinero”, escribió Epa en un primer stories.

Después siguieron varios cortos videos en los que insinuó que había sido traicionada por alguien de su empresa y que de paso la habían desfalcado:

“Estamos en un mundo donde el cochino dinero te traiciona, donde crees que las personas son fieles y firmes, pero te ayudan es a desfalcar tu empresa”, dijo con cara de tristeza.

Y añadió: “Espero que estos días me apoyen demasiado y no se pongan a pelear los distribuidores que porque uno vende más que el otro, o porque el otro se le copió de la idea o de la peluquería. No me causen más problemas, tengo tantos, ayúdenme a seguir creciendo“.

La influencer prometió hablar de este caso cuando tenga las pruebas suficientes de quién desfalcó su empresa.